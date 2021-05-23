Динозавры — это птицы, они крякали и были умными

Радио Динозавры — это птицы, они крякали и были умными

Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе.

О главных мифах и научных спорах современности, связанных с динозаврами, рассказал палеонтолог, популяризатор науки, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов.

0:38 Действительно ли нефть состоит из трупов динозавров. Какие есть теории, и о чем спорят ученые.

8:02 "Морские динозавры и летающие динозавры — это заблуждение". Лох-несское чудовище, если оно существует, — это, скорее, черепаха, а не динозавр.

10:56 "Сложно поставить точку, где заканчивается динозавр и начинается птица": динозавры — это не ящеры, а курица и динозавр — родственники?

16:05 Как звучали динозавры. В фильмах показывают, что они громко ревели, но могли ли они крякать.

19:43 Научная фальсификация про археораптора: как всех обманули, выдав кости нескольких существ за одного динозавра.

24:17 Мифы из фильма "Парк Юрского периода": велоцирапторы не охотились стаями, а Ти-рекс медленный и точно не смог бы догнать машину.

29:22 Динозавры не были тупыми.

35:06 Динозавры жили не в Юрском периоде. Ти-рекс не хищник, а падальщик.

40:42 Зачем Ти-рексу маленькие лапки?

42:48 Как погибли динозавры, точно ли в этом виноват астероид.

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