Дополнительное время: Агумава о планах по развитию баскетбола в Абхазии

Новый президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, как дальше будет развиваться этот вид спорта в республике.

Радио Дополнительное время: Агумава о планах по развитию баскетбола в Абхазии

Тренеры и члены федерации баскетбола Абхазии понимают, как дальше развивать этот вид спорта, упор будет сделан на детский и на юношеский секции, сказал Агумава в беседе на радио.

"В первую очередь необходимо заняться реструктуризацией самой федерации. Актуализировать устав. Необходимо создать новую программу по развитию баскетбола. Эти вопросы уже обговаривали с членами федерации. В ближайшее время планируется собрание, а потом и конференция большая, на которой все эти вопросы будут обсуждаться. Я очень надеюсь на поддержку руководства страны, на Госкомспорт Абхазии, а у нас есть понимание, как дальше действовать", - сказал Агумава.

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