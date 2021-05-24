Такие обстоятельства: о законе об особых экономических зонах в Абхазии и ожиданиях от него

О ситуации с особыми экономическими зонами в Абхазии, о перспективах, и о законодательной стороне этого вопроса в эфире радио Sputnik рассказали представители зоны "Амра" Алла Гварамия и Мадина Чилачава, и юрист Гиви Габния.

Радио Такие обстоятельства: о законе об особых экономических зонах в Абхазии и его ожиданиях

Закон дает достаточно возможности для того, чтобы инвесторы себя здесь чувствовали вольготно, хорошо, подчеркнул Габния в беседе на радио.

"Мы еще увидим то, как закон приносит свои плоды, но наша действительность такова, что пока не будет инициатора, пока не будет интереса, и нет конкретной управляющей компании, для реализации этого закона, мы не продвинемся дальше", - подчеркнул Габния.

Юрист рассказал об особенностях абхазского закона, что он разрешает, а что - запрещает.

"Эта территория свободная от налогов, инвесторам создаются условия, чтоб они пришли на эту территорию и работали. Зону можно создавать на 49 лет, и на половину этого срока можно освободиться от всех видов налоговых платежей. Оставили мы один, подоходный налог, отчисление от зарплаты работников", - сказал Габния.

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Особые экономические зоны – территории с особым статусом и экономическими льготами для привлечения инвесторов. Так, резиденты на половину срока освобождаются от всех видов налогов, за исключением нескольких. Такие территории должны стать толчком для развития предпринимательства.

В республике в 2015 году был принят закон "Об особых экономических зонах", а в декабре 2016 года была создана первая особая экономическая зона "Амра" в Галском районе, в 2018 году - вторая зона "Скурча".