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Делба о своем творчестве: приятно, когда люди пишут, что открыли для себя Абхазию

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210524/1032483662/Delba-o-svoem-tvorchestve-priyatno-kogda-lyudi-pishut-chto-otkryli-dlya-sebya-Abkhaziyu-.html

Сегодня свой юбилей отмечает писатель, лауреат премии имени Фазиля Искандер Владимир Делба. Об основных вехах своего творчества абхазский и российский прозаик и поэт рассказал в интервью на радио Sputnik Абхазия.

Радио
Делба о своем творчестве: приятно, когда люди пишут, что открыли для себя Абхазию

Абхазскому и российскому писателю Владимиру Делба -75 лет.

"Люди мне пишут свои отзывы о книгах. Конечно, мне приятно, когда они говорят, что им понравилось, что я написал, но в сто крат приятнее, когда люди открывают для себя Абхазию. Они пишут о том, какая она прекрасная и что надо туда попасть. Но, той Абхазии, о которой я иногда пишу уже, к сожалению, нет, также, как и нет той же Одессы 60-х годов, и Москвы 60-х. Но приятно, что люди узнают об Абхазии, и это самое ценное", - сказал Делба.   

Владимир Делба родился 24 мая 1946 года, в Сухуме. В сотрудничестве с Министерством культуры России издает тематические серии книг. В серию "Визитка литератора" в 2014 году вошла книга "Тетрис. Синестезия в стиле стакатто-джаз", в серию "Госстипендиат" в 2017 году – книга "Девятое мая".

Писатель публикуется в СМИ Абхазии, России и США, в журналах "Искусство Абхазии", "Дружба народов", "Журнал поэтов", "ФлоридаРус", альманахах "Акуа-Сухум", "Словесность", "ЛиФФт", "Российский колокол", в газетах "Республика Абхазия", "Эхо Абхазии", "Литературные известия", "Поэтоград".

Владимир Делба – автор книг "Сухумский стереоскоп" (2012), "Амра, галеон юности моей" (2013), "Тетрис. Синестезия в стиле стакатто-джаз" (2014) "Апсны, обитель души моей" (2015) и многих других.

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