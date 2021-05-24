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Такие обстоятельства: о проблеме незаконного использовании диких животных для заработка

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210524/1032484807/Takie-obstoyatelstva-o-probleme-nezakonnogo-ispolzovanii-dikikh-zhivotnykh-dlya-zarabotka.html

Проблему содержания диких животных в неволе, их использовании, как способе зарабатывания денег, путях решения проблемы, опыте в России рассказали в эфире радио Sputnik зоозащитник Мака Пилия, юрист Лия Агрба и российские эксперты Ника Могилевская и Елена Миловидова.

Радио
Такие обстоятельства: о проблеме содержания диких животных и использовании их для заработка

В Абхазии есть проблема использования диких животных, как способа для зарабатывания денег. Этот вид бизнеса особенно процветает в туристический сезон.

Животных как-то привозят из-за границы, или вылавливают в дикой природе, чтобы затем предлагать туристам потрогать их, сфотографироваться.

При этом мало кто задается вопросом о гуманном отношении к животным. Звери и птицы зачастую в плохом физическом состоянии, условия их содержания и перевозки тоже, как правило, не соответствуют понятиям гуманности.

Как решить проблему незаконного использования животных в качестве доходного бизнеса  обсудили в эфире радио Sputnik с гостями в студии зоозащитником Макой Пилия, юристом Лией Агрба, а также зоопсихологом, канистерапевтом центра психологической поддержки и пет-терапии "Хронос" Никой Могилевской и заместителем директора Сафари -парка в Геленджике Еленой Миловидовой.

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