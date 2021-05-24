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Джабаров о санкциях ЕС из-за инцидента в небе над Беларусью: удивляет мгновенная реакция

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210524/1032485227/Dzhabarov-o-sanktsiyakh-ES-iz-za-intsidenta-v-nebe-nad-Belarusyu-udivlyaet-mgnovennaya-reaktsiya.html

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв ЕС ввести санкции из-за инцидента в небе над Беларусью.

Радио
Джабаров о санкциях ЕС из-за инцидента в небе над Беларусью: удивляет мгновенная реакция

В ЕС призвали полностью прекратить авиасообщение с Беларусью из-за инцидента с самолетом Ryanair. Борт выполнял рейс Афины – Вильнюс. Из-за сообщений о минировании самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Среди пассажиров был основатель признанного экстремистским на территории Баларуси Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину задержали. Взрывных устройств на борту обнаружено не было.

"Удивляет такая мгновенная реакция по санкциям. Еще непонятно что произошло, а уже президент Литвы заявляется, что необходимо вводить санкции. Но сначала надо хотя бы разобраться, что там на сам=мом деле происходит, потому что информация разноречивая. Я поражаюсь такой быстрой реакции", - отметил Джабаров в эфире радио Sputnik.

Литва после ЧП в Минске не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать белорусское воздушное пространство, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.

Также гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в соседнее государство.

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