20:27 24 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.53
  • EUR89.69
Поиск
© Sputnik / Владимир Песня

Доктор рассказал, можно ли беременным делать прививку от коронавируса

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1071)
1601
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/17/1031508599.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210524/1032485237/Doktor-rasskazal-mozhno-li-beremennym-delat-privivku-ot-koronavirusa-.html

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему одни врачи считают беременность абсолютным противопоказанием к прививке от коронавируса, а другие – нет.

Радио
Доктор рассказал, можно ли беременным делать прививку от коронавируса

В показаниях к прививкам от коронавируса беременность не написана ― ни в российских вакцинах, ни в американской, ни в европейской, однако все ученые сходятся в том, что противопоказаний для беременных к этим прививкам нет, заявил врач в эфире "Россия 1". 

"Американцы ясно пишут: "Мы понимаем, что делать можно, это дело в юридической загвоздке, мы официально не можем этого разрешить, от нас требуются определенные закорючки, но мы понимаем, что это можно и нужно, никаких проблем", - сказал Мясников.

Практически то же в отношении вакцинации беременных происходит и в России, добавил специалист.  Официально сказать, что такие прививки разрешены, пока нельзя, для этого "требуются определенные процедуры испытаний", пояснил он.

"Но мы понимаем, что беременные - это люди повышенного риска. Причем раньше мы считали, что это не повышенный риск для COVID, и еще год назад так и писали. Потом подошли данные - все-таки у беременных определенная степень иммунодефицита, и это повышенный риск, они должны быть защищены, и мы ждем для прививок официального разрешения", - рассказал Мясников.

В принципе если вы находитесь в той области, где реально большие риски заразиться коронавирусом, то лучше привиться, посоветовал беременным Мясников.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1071)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
По местам Симона Кананита.
Симон Кананит в Абхазии: последнее пристанище апостола
Россия и Сербия: совместные антитеррористические учения
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться