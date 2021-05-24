Доктор рассказал, можно ли беременным делать прививку от коронавируса

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему одни врачи считают беременность абсолютным противопоказанием к прививке от коронавируса, а другие – нет.

Радио Доктор рассказал, можно ли беременным делать прививку от коронавируса

В показаниях к прививкам от коронавируса беременность не написана ― ни в российских вакцинах, ни в американской, ни в европейской, однако все ученые сходятся в том, что противопоказаний для беременных к этим прививкам нет, заявил врач в эфире "Россия 1".

"Американцы ясно пишут: "Мы понимаем, что делать можно, это дело в юридической загвоздке, мы официально не можем этого разрешить, от нас требуются определенные закорючки, но мы понимаем, что это можно и нужно, никаких проблем", - сказал Мясников.

Практически то же в отношении вакцинации беременных происходит и в России, добавил специалист. Официально сказать, что такие прививки разрешены, пока нельзя, для этого "требуются определенные процедуры испытаний", пояснил он.

"Но мы понимаем, что беременные - это люди повышенного риска. Причем раньше мы считали, что это не повышенный риск для COVID, и еще год назад так и писали. Потом подошли данные - все-таки у беременных определенная степень иммунодефицита, и это повышенный риск, они должны быть защищены, и мы ждем для прививок официального разрешения", - рассказал Мясников.

В принципе если вы находитесь в той области, где реально большие риски заразиться коронавирусом, то лучше привиться, посоветовал беременным Мясников.