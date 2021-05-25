Русецкая рассказала о возможностях русского языка за пределами России

В Москве работает Первый Костомаровский форум, организованный ГИРЯ имени Пушкина. Ректор института Маргарита Русецкая рассказала о программах развития русского языка в странах постсоветского пространства.

Радио Русецкая рассказала о возможностях русского языка за пределами России

Ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая отметила в своем выступлении, что изучение русского языка в странах СНГ продиктовано прагматическими потребностями, в числе которых не только факт проживания 10 миллионов граждан стран СНГ в России, которым необходим русский язык для комфортного проживания, но возможность получить одно из лучших образований в мире.

Проходящий в Москве форум ставит своей задачей обсуждение проблем русского языка во всех сферах общественной жизни и поиск их решения. Проблема в том, что после некоторого спада популярности русского языка сегодня наблюдается большой неудовлетворенный запрос на русскоязычное образование в условиях острого кадрового голода: старшее поколение учителей русского языка ушло, а новое не сформировалось.

Эта ситуация в равной степени применима как к школьному, так и к вузовскому образованию. Очевидно, что решение этой проблемы возможно в значительной степени на местах при активном участии органов власти и профессионального сообщества русистов стран СНГ.

"Необходимо расширение диалога национальных культур, упрочение позиций русского языка в пространстве Содружества независимых государств", - заявила Русецкая.

Она также рассказала о программах, которые уже готов осуществлять Пушкинский институт: это и методическая помощь преподавателям русского языка как иностранного, это и различные конкурсы грантов: обо всем этом - в материале радио Sputnik.

Форум посвящен памяти основателя и первого ректора Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, академика Виталия Григорьевича Костомарова (1930–2020), и проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.