Балуев об абхазской кухне: вкуснейшая, пытаюсь держать себя в руках, но не получается

Российский актер театра и кино, Александр Балуев, который в эти дни отдыхает и работает в Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями о стране, рассказал об особенностях актерской профессии.

Радио Балуев об абхазской кухне: вкуснейшая, пытаюсь держать себя в руках, но не получается

Делясь впечатлениями об Абхазии, Балуев отметил, что здесь все вкусное, и даже вода.

"Очень красивый край, замечательная природа, море, еда вкуснейшая, объедение. Пытаешься держать себя в руках, и ничего не получается. Я всеядный, но здесь очень вкусно готовят, видно, что люди умеют готовить, и это не какие-то французские и итальянские повара, я так понимаю, что местные, и очень хорошие. Аджика, как приправочка, чуть-чуть, очень даже неплохо. Здесь все вкусное, даже вода. Я живу в гостинице, и там пьют воду из-под крана, для меня это удивительно. Значит, это чисто, значит, это не загрязнено, значит, можно", - делится впечатлениями Балуев.

Актер рассказал, что приезжал в Абхазию еще в советское время, отметил, что надеется приезжать еще.

"У меня отец любил очень путешествовать автомобилем, и вот он меня возил я помню на Рицу. Мне было шесть-семь лет, Советский Союз, расцвет… Помню Рицу, Гагру, а сейчас в прошлом году был, в этом году, надеюсь и еще буду пребывать", - отметил Балуев.

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