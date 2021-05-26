Альштейн рассказал о вакцинации от COVID-19 и подготовке к ней

Известный российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн ответил на самые популярные вопросы о прививках от коронавируса.

Радио Альштейн рассказал о вакцинации от COVID-19 и подготовке к ней

В беседе на радио Sputnik он рассказал о разных фазах испытаний первой российской вакцины.

По его словам, вакцина "Спутник V" российского производства прошла официальные клинические испытания ― первую, вторую и третью фазы.

"Причем третья фаза проводилась следующим образом: берется несколько десятков тысяч человек, и создается группа плацебо. Там порядка 5 тысяч ― это люди, которые не получили вакцину, и 20 тысяч, которые получили. И потом заболеваемость внутри этой группы в течение нескольких месяцев сравнивается. Она дала очень хорошие результаты. Это главный способ определения эффективности. Здесь вы можете совершенно точно все сравнить. Эффективность была 91 процент", ― сказал Альштейн.

Вирусолог отметил, что о побочных эффектах "Спутника V" не сообщается, однако это совершенно не значит, что их нет.

"Если мы будет ориентироваться на AstraZeneca и Johnson & Johnson, то в общем это не такие уж сильные побочные эффекты. "Спутник V" ― вакцина такого же типа, но разработчики говорят, что она более очищена. Самое главное, что не было сообщений о побочных эффектах. Скорее всего, какие-то небольшие побочные эффекты должны быть — типа подъема температуры, плохого самочувствия в течение одного-двух дней, это возможно и часто бывает", ― пояснил Альштейн.

Он подчеркнул, что у пожилых людей "побочек" меньше, чем у остальных.

"Поскольку эти "побочки" в каком-то смысле отражение реактивности организма, у пожилых реактивность несколько снижена, и такая вещь может быть. Таких случаев, чтобы после вакцинации совсем не было антител, не слышал, но низкие титры антител действительно возможны после прививки, опять же, у пожилых людей, но это не значит, что нет защиты, защита все равно есть", — сказал ученый.

По словам Альштейна, никакой специальной подготовки к вакцинации не требуется.

"Что касается выпивки, то, если выпить полстаканчика хорошего вина, никакого вреда не будет, но если напиваться, то, без сомнения, это скажется, и поэтому алкоголь нежелателен", — предупредил вирусолог.