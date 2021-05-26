IT-специалист рассказал о прогнозах на курс криптовалюты

О тенденциях криптобизнеса, прогнозах на курс криптовалюты, о том, как бороться с майнингом в республике, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал IT-специалист Виктор Роганов.

Радио IT-специалист рассказал о прогнозах на курс криптовалюты

Чем вызваны колебания курса биткоина и какое будущее ждет рынок криптовалют, как бороться с майнингом в республике, рассказал IT-специалист Виктор Роганов.

"Любой рынок подвержен волатильности, но классические рынки менее волатильны – там уже все довольно сильно устаканилось. А рынок криптовалют по сравнению с мировым рынком до сих пор очень маленький, несмотря на то, что в нем десятки миллиардов долларов, он несопоставим с крупнейшими мировыми фондовыми рынками. Соответственно, любой негатив отыгрывает, как и в классическом рынке. Текущий негатив - это, например, запрет Китая – на территории Китая сейчас скорее всего то ли полный запрет на майнинг, то ли очень сильное прижатие самого бизнеса криптовалюты, что провоцирует отток майнеров из Китая. Соответственно, паника на рынках. Люди в ожидании еще худших новостей начинают продавать криптовалюты, предложение превышает спрос, поэтому снижают цену, чтобы успеть быстрее продать. Поэтому все и падает", - сказал Роганов.

По мнению эксперта, майнинг в Абхазии сейчас менее выгоден, так как курс криптовалюты сильно упал.

"Многие вывезли оборудование для майнинга в Россию, где сегодня профицит электроэнергии. И теперь в Абхазии намного меньше аппаратов, чем было в пик, потому что там спокойнее. Даже при этом курсе выгоднее майнить там", - считает Роганов.

Он отметил, что прогнозы на курс криптовалюты делать сложно, потому что сама криптовалюта как технология еще находится в развитии.

"Несмотря на то, что прошло 10 лет с момента создания биткоина, он остается довольно примитивной криптовалютой, потому что нынешние новые криптовалюты более сложные", - сказал Виктор Роганов.

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