Архитектор об эскизе памятника абхазским бойцам в Керчи: чистый лист бумаги из камня

В Крыму установят памятник воинам из Абхазии, погибшим в Керчи во время Великой Отечественной войны. Автор эскиза памятника, архитектор Бислан Багателия в эфире радио Sputnik рассказал, как ему предложили участвовать в проекте.

Радио Архитектор Багателия о памятнике абхазским бойцам в Керчи: чистый лист бумаги из камня

Как рассказал Багателия, на месте, где будет установлен памятник, много памятников и стел, посвященных бойцам. Абхазия заслужила право, чтобы и ее воинам был посвящен памятный знак.

"По параметрам это не должно превосходить соседние стелы и памятники. Это должен был быть камень. Была просьба, чтобы занимались этим люди из Абхазии. Так как я архитектор, я создал эскиз. Занимается этим также гражданин Абхазии Георгий Скворцов и каменщик из Абхазии. Для меня Вторая мировая война – это трагедия всего человечества. В первую очередь это личности, которые погибали. Люди жили мирно, не хотели войны, но им пришлось далеко от родины погибать. Их отправляли на смерть. Поэтому я всегда вижу в них чистый лист бумаги, который я изобразил из камня. Он раскрывается, одна часть листка обрывается, и он преклоняется перед погибшими. Ему больно. Он разделился. Также в этом знаке есть направляющие с названиями городов и сел, откуда направлялись бойцы", - рассказал архитектор.

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