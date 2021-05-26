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Такие обстоятельства: Джопуа и Иванченко о господдержке сельских проектов

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Об условиях участия в программе господдержки сельхозпроектов, объемах финансирования и сроках ее реализации в эфире радио Sputnik говорили вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и животновод Валериан Иванченко.

Радио
Такие обстоятельства: Джопуа и Иванченко о господдержке сельских проектов

В Минсельхозе приступили к рассмотрению проектов на получение государственной поддержки жителей села. Как проходит отбор проектов на получение госфинансирования, какие обязательства у фермеров и крестьян, рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

"Целевая программа, утвержденная Кабинетом министров, была приурочена к принятию бюджета, в который заложили 100 миллионов рублей на развитие сельского хозяйства. Создана комиссия, которая работает с проектами. На данный момент принято уже более 40 проектов. Они изучаются. Есть какие-то недоработки, поэтому пока рано говорить о начале финансирования. Думаю, что на следующей неделе уже будут какие-то проекты озвучены. Проект рассчитан на 2021-2022 год", - рассказал министр.

Джопуа уточнил, что средства на развитие сельского хозяйства будут выделены крестьянам безвозмездно.

Житель села Баслаху Валериан Иванченко занимается животноводством. Он решил участвовать в программе государственной поддержки в расчете на то, что ему таким образом удастся закупить необходимую сельскохозяйственную технику.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 

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