Артист балета Моисеева о концертах в Абхазии: видно, что соскучились

Как приветствовала абхазская публика выступление академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева и насколько самим артистам пришлось по душе выступать в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал народный артист России, солист ансамбля Александр Тихонов.

Радио Артист балета Моисеева о концертах в Абхазии: видно, что соскучились

В Сухуме прошли концерты ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Два дня подряд легендарный ансамбль танцевал на сцене Абхазской государственной филармонии. Академический ансамбль представил на сцене главного концертного зала Абхазии хореографические шедевры великого постановщика Игоря Моисеева, созданные в разные периоды его творчества и ставшие мировой классикой. Мастерски исполненные танцевальные номера, воссоздавали портреты разных народов, их культуру, обычаи и нравы.

Ансамбль с большой радостью отреагировали на новость, что мы снова едем в Абхазию, все наши артисты любят вашу замечательную страну, город, сказал Тихонов в беседе на радио.

"Нас публика встретила очень тепло, видно, что соскучилась, потому что мы последний раз были около семи лет назад. Прием был очень теплый и большое спасибо за это", - отметил артист.

По словам солиста ансамбля, абхазская публика была в восторге от всех номеров и хлопала во время исполнения танца, это как дополнительный подъем на сцене, придает нам еще больше сил и помогает, рассказал Тихонов.

"Постановки Игоря Моисеева ценятся и нравятся публике, потому как они несут в себе мир, любовь и добро – самые важные составляющие нашей жизни. Танец имеет сюжет, который прост для восприятия зрителя, и та энергетика, которую мы несем, она очень важна для зрителя", - подчеркнул Тихонов.