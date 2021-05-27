14:05 27 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR89.94
Поиск
© Foto / Пресс-служба МИД РФ

Захарова о снятии флага России в Риге: неприкрытое неуважение к государственной символике

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/01/1032336509.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210527/1032503274/Zakharova-o-snyatii-flaga-Rossii-v-Rige-neprikrytoe-neuvazhenie-k-gosudarstvennoy-simvolike.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобским инцидент во время чемпионата мира по хоккею в Риге с заменой флага России.

Радио
Захарова о снятии флага России в Риге: неприкрытое неуважение к государственной символике

Власти Риги убрали государственный флаг Российской Федерации из центра города, где были установлены национальные флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, и на место российского триколора был помещен флаг Олимпийского комитета России, напомнила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прежде всего, это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши как в Москве, так и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", - заявила Захарова.

Дипломат отметила, что, к сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка.

"Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России смотрятся жалко – такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий", - указала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что об этом говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города.

"Складывается такое впечатление, что латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это их осознанный выбор, мы соответствующие выводы сделаем", - пообещала Захарова.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ритм страсти: гастроли балета Моисеева в Абхазии
Первые полеты российских Ту-22М3 над Средиземным морем: учеба на практике в Сирии
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться