Захарова о снятии флага России в Риге: неприкрытое неуважение к государственной символике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобским инцидент во время чемпионата мира по хоккею в Риге с заменой флага России.

Радио Захарова о снятии флага России в Риге: неприкрытое неуважение к государственной символике

Власти Риги убрали государственный флаг Российской Федерации из центра города, где были установлены национальные флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, и на место российского триколора был помещен флаг Олимпийского комитета России, напомнила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прежде всего, это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши как в Москве, так и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", - заявила Захарова.

Дипломат отметила, что, к сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка.

"Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России смотрятся жалко – такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий", - указала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что об этом говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города.

"Складывается такое впечатление, что латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это их осознанный выбор, мы соответствующие выводы сделаем", - пообещала Захарова.