Эксперт: Россия и США не могут быть врагами, это опасно для мира

Радио Эксперт: Россия и США не могут быть врагами, это опасно для мира

Пентагон не называет Россию врагом, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.

Россия и США - две мировые супермировые державы, которые могут уничтожить себя несколько раз, они в принципе не могут быть врагами, это опасно как для мира, так и для цивилизации, если будут находиться в состоянии вражды, тем более военной, считает Тарусин.

"С другой стороны, две наши супердержавы - это две самодостаточные страны, которые, кончено, союзниками никогда не будут, которые будут конкурентами, соперниками, может быть, достаточно жесткими, но мы никогда не будем врагами. Как правило военные в этом случае потребляют слово - угроза, но это не враг, а скорее возможность противостоящей страны нанести кокой-то неприемлемый для государства ущерб. В данном случае, наоборот, это должно подстегивать людей к тому, не делать врагами, наоборот, делать хотя бы партнерами, договариваться для того, чтобы угроза не стала реальной опасностью и не превратилась в вооруженный конфликт", - сказал эксперт.