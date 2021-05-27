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Эксперт: Россия и США не могут быть врагами, это опасно для мира

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210527/1032505599/Ekspert-Rossiya-i-SShA-ne-mogut-byt-vragami-eto-opasno-dlya-mira.html

Преподаватель факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Тарусин в эфире радио Sputnik прокомментировал слова представителя Министерства обороны США об отказе Пентагона вешать на Россию ярлык врага.

Радио
Эксперт: Россия и США не могут быть врагами, это опасно для мира

Пентагон не называет Россию врагом, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.

Россия и США - две мировые супермировые державы, которые могут уничтожить себя несколько раз, они в принципе не могут быть врагами, это опасно как для мира, так и для цивилизации, если будут находиться в состоянии вражды, тем более военной, считает Тарусин.

"С другой стороны, две наши супердержавы - это две самодостаточные страны, которые, кончено, союзниками никогда не будут, которые будут конкурентами, соперниками, может быть, достаточно жесткими, но мы никогда не будем врагами. Как правило военные в этом случае потребляют слово - угроза, но это не враг, а скорее возможность противостоящей страны нанести кокой-то неприемлемый для государства ущерб. В данном случае, наоборот, это должно подстегивать людей к тому, не делать врагами, наоборот, делать хотя бы партнерами, договариваться для того, чтобы угроза не стала реальной опасностью и не превратилась в вооруженный конфликт", - сказал эксперт.

 

 

 

 

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