Турбаза: Чамагуа и Кецба о страховании туристов

Нужно ли обязать отдыхающих, приезжающих в Абхазию, оплачивать страховку, или же государство должно брать на себя все расходы, в эфире радио Sputnik рассказали депутат Парламента Леонид Чамагуа и заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.

Радио Турбаза: Чамагуа и Кецба о страховании туристов

В Абхазии действуют два закона об обязательном страховании, напомнил Кецба.

"К большому сожалению, граждане приезжают на свой страх и риск. Основная часть туристов говорят, что имеют страховые полисы от российских компаний. Но это все на территории иностранного государства не действует", - отметил страховщик.

Депутат Чамагуа считает, что Абхазия в этом вопросе немного отстает от времени.

"В современном туристическом мире понятие "страхование" - это знак качества обслуживания. Мы говорим, что нам страховка не нужна, это дополнительная финансовая нагрузка. В России сегодня уровень пусть не намного, но выше, чем в Абхазии. Там страхование находится не на таком уровне, как в развитых странах, но гораздо опережает уровень страхования в Абхазии. И там люди объездили многие страны мира, смотрят на это современными глазами", - сказал Чамагуа.

Он считает, что казна Абхазии ежегодно теряет несколько сотен миллионов рублей.

Есть ли необходимость обязать туристов оплачивать какой-то минимальный страховой пакет, какие виды страхования существуют в Абхазии, действительна ли в Абхазии российская медицинская страховка? Все подробности в аудиофайле.