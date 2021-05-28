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Такие обстоятельства: Смыр и Гулария о формировании внебюджетных фондов Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210528/1032506515/Takie-obstoyatelstva-Smyr-i-Gulariya-o-formirovanii-byudzheta-vnebyudzhetnykh-fondov-Abkhazii.html

О формировании бюджета государственных внебюджетных фондов Абхазии, о ситуации с бюджетом в фондах в эфире радио Sputnik рассказали депутат Парламента республики Натали Смыр и председатель Пенсионного фонда страны Денис Гулария.

Радио
Такие обстоятельства: Смыр и Гулария о формировании бюджета внебюджетных фондов Абхазии

В Парламенте состоялось расширенное заседание комитета Народного Собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены законопроекты "Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год", а также проекты законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия за 2020 год.

"Каждый год мы принимаем отчет об исполнении за предыдущий год. На нашем комитете обсуждался 2020 год. В целом, если давать анализ работы по исполнению бюджета, как финансист могу сказать, что да, у нас есть проседания, но в целом, по возможности, улучшенное администрирование в такой тяжелый ковидный год показало, что мы можем. По исполнению доходной части, да, он просел, но мы думали, что будет гораздо больше, а по итогу получились по цифрам не такие ужасные результаты. Были приняты исполнения параметров государственного бюджета, республиканского и всех внебюджетных фондов", - рассказала Смыр.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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