Примаков об иностранных студентах в России: задача - обучить их и усилить эти страны

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков рассказал о востребованности российских вузов среди иностранных студентов.

Радио Примаков о иностранных студентов в России: задача - обучив их, усилим эти страны

Не только иностранные студенты проявляют интерес к учебе в РФ, но и Россия заинтересована обучать иностранцев, заявил Sputnik, Примаков.

"Нам интересно, чтобы иностранцы после обучения в России вернулись на родину и помогали экономике, науке своей страны. Не скрою, нам было бы выгодно, чтобы самые умные и талантливые остались и стали бы востребованы в России, но это скорее побочный эффект. Основная наша задача - обучить их и усилить эти страны", - пояснил Примаков.

По его словам, интерес иностранцев к обучению в России всегда был и остается высоким, очень много абитуриентов подают данные через портал Study in Russia, чтобы поступить на учебу в Россию.

"У нас была определенная проблема в прошлом году, и было много жалоб, потому что не все смогли приехать. Причина очевидна - границы закрыты, никак их не пересечь. Многие ребята-первокурсники, которые сдали все экзамены и поступили, не смогли приехать на учебу и были очень огорчены", - рассказал Примаков.

Глава Россотрудничества подчеркнул, что агентство "очень плотно" работало с Министерством образования и науки и оперативным штабом, чтобы разрешить въезд иностранным студентам. "Постепенно, когда границы открывались, стали им въезд разрешать", - добавил Примаков.

Всего в этом году для абхазских абитуриентов в российских высших учебных заведениях выделено 52 квоты.

