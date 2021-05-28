Жаров: в Европе сами не знают, чего требовать от России

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас о том, что Евросоюз в последние месяцы ясно показал, что готов к диалогу с Россией, однако нужна встречная реакция.

Радио Жаров: в Европе сами не знают, чего требовать от России

Такое заявление министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сделал перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров обратил внимание на невнятность формулировки и рассказал, с чем это может быть связано.

"Думаю, что разнонаправленные заявления европейских дипломатических представителей связаны с предстоящим визитом Джо Байдена в Европу, где он должен дать Евросоюзу инструкции по тому, как вести себя с Россией. После встречи Байдена с Владимиром Путиным будет достигнута более-менее понятная конфигурация отношений США и Европы с Россией. Поэтому сейчас все эти заявления европейцев не стоят ломаного гроша, потому что они сопровождаются невнятной риторикой: мол, надо одновременно от России что-то требовать. Сами до сих пор не знают, чего требовать, потому что не получили инструкции из Вашингтона", – сказал Максим Жаров.

Тринадцатого апреля Байден в ходе телефонных переговоров с Путиным упомянул стремление Вашингтона выстраивать с Москвой "стабильные и предсказуемые отношения" в соответствии с национальными интересами США. Глава Белого дома выразил надежду, что встреча с президентом России состоится в начале лета.

Во вторник стало известно, что президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Это подтвердили и в Белом доме.