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Максим Жаров
© Sputnik / Владимир Трефилов

Жаров: в Европе сами не знают, чего требовать от России

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210528/1032511388/Zharov-v-Evrope-sami-ne-znayut-chego-trebovat-ot-Rossii-.html

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас о том, что Евросоюз в последние месяцы ясно показал, что готов к диалогу с Россией, однако нужна встречная реакция.

Радио
Жаров: в Европе сами не знают, чего требовать от России

Такое заявление министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сделал перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров обратил внимание на невнятность формулировки и рассказал, с чем это может быть связано.

"Думаю, что разнонаправленные заявления европейских дипломатических представителей связаны с предстоящим визитом Джо Байдена в Европу, где он должен дать Евросоюзу инструкции по тому, как вести себя с Россией. После встречи Байдена с Владимиром Путиным будет достигнута более-менее понятная конфигурация отношений США и Европы с Россией. Поэтому сейчас все эти заявления европейцев не стоят ломаного гроша, потому что они сопровождаются невнятной риторикой: мол, надо одновременно от России что-то требовать. Сами до сих пор не знают, чего требовать, потому что не получили инструкции из Вашингтона", – сказал Максим Жаров.

Тринадцатого апреля Байден в ходе телефонных переговоров с Путиным упомянул стремление Вашингтона выстраивать с Москвой "стабильные и предсказуемые отношения" в соответствии с национальными интересами США. Глава Белого дома выразил надежду, что встреча с президентом России состоится в начале лета.

Во вторник стало известно, что президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Это подтвердили и в Белом доме.

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