Гражданин и начальник: безопасный отдых на берегу и в море

Как обеспечивают безопасный отдых в Абхазии, какие требования предъявляют к предпринимателям, в эфире радио Sputnik рассказали начальник департамента по технадзору Госстандарта Эрик Кокоскир и начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.

Радио Гражданин и начальник: безопасный отдых на берегу и в море

Как сообщил начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа, в Абхазии официально купальный сезон откроется 5 июня. Водолазы уже обследовали морское дно на пляжах в Сухуме, Пицунде, Гагре, на очереди – Очамчыра, Гудауа, Новый Афон. В течение десяти дней спасатели планируют полностью завершить эти работы.

Все аттракционы, работающие на набережной, проходят тщательную экспертизу в Технадзоре.

Подробнее о том, что требуют проверяющие органы от бизнесменов для того, чтобы отдых был безопасным, слушайте в аудиофайле.