"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ

"Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем...". Это - начало известной легенды о строительстве университета.

Радио "Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ

По одной из версий, беглеца потом привезли к Сталину, и вождь назначил его на высокий пост. Но могла ли такая история произойти на самом деле?

Как строили одну из самых известных сталинских высоток - МГУ - рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина. В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.

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