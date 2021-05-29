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"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ

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Темы:
Подкасты РИА (541)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210529/1032510864/On-smasteril-sebe-deltaplan-i-prygnul-legenda-o-pobege-s-kryshi-MGU.html

"Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем...". Это - начало известной легенды о строительстве университета.

Радио
"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ

По одной из версий, беглеца потом привезли к Сталину, и вождь назначил его на высокий пост. Но могла ли такая история произойти на самом деле?

Как строили одну из самых известных сталинских высоток - МГУ - рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина. В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.

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Темы:
Подкасты РИА (541)

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