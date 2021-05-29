"Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем...". Это - начало известной легенды о строительстве университета.
"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ
По одной из версий, беглеца потом привезли к Сталину, и вождь назначил его на высокий пост. Но могла ли такая история произойти на самом деле?
Как строили одну из самых известных сталинских высоток - МГУ - рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина. В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.
Хабиба Нурмагомедова ждали с мастер-классом в Сухуме 1 июня, на мероприятии он собирался ответить на вопросы молодых спортсменов, посмотреть показательные бои учеников клуба "Георгия Победоносца", кроме того, планировались выступления молодых лидеров Абхазии и России.