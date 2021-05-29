Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?
На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов. Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, "(Токсичная) бытовая химия" или "Злоупотребление антисептиками".