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Токсичная отделка: большинство стройматериалов опасны для здоровья?

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Подкасты РИА (540)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210529/1032510978/Toksichnaya-otdelka-Bolshinstvo-stroymaterialov-opasny-dlya-zdorovya-.html

Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы.

Радио
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?

Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?

На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, "(Токсичная) бытовая химия" или "Злоупотребление антисептиками".

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Темы:
Подкасты РИА (540)

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