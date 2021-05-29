Токсичная отделка: большинство стройматериалов опасны для здоровья?

Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы.

Радио Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?

Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?

На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, "(Токсичная) бытовая химия" или "Злоупотребление антисептиками".

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