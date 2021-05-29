Врач о постковидном синдроме: от одышки до суицидальных мыслей

Радио Врач о постковидном синдроме: от одышки до суицидальных мыслей

Постковидный синдром — это состояние, которое испытывает больной даже после получения курса лечения. У каждого он проявляется по-разному. По статистике, около 20% переболевших COVID-19 столкнулись с осложнениями.

"Я думаю, что процент выше. Вся клиника зависит от того, какой орган у человека был больше всего поврежден. Мы всегда говорим о том, что больше всего поражаются легкие, но, к сожалению, эта патология поражает в первую очередь сосуды, а они есть в организме везде. В первую очередь, это легкие, клиника проявляется чаще. Такие же изменения есть в головном мозге, в сердце, почках, печени, кишечнике", - рассказал Табынбаев на онлайн-брифинге.

По его словам, если болезнь больше всего поразила сосуды легких, то может быть продолжающийся кашель, чувство нехватки воздуха, одышка, быстрая утомляемость.

Если больше поражаются сосуды головного мозга, то появляются общие признаки недомогания, головокружения, некоторые плохо видят, у некоторых появляется чувство страха и тревоги. Есть случаи, когда появляются суицидальные наклонности, бессонница, отсутствие аппетита.

"В каждом случае пациент должен обратиться к профильному врачу. В данном случае он сначала обращается к участковому врачу, и по симптомам его направляют либо к невропатологу, либо к пульмонологу и так далее", - говорит глава управления общественного здоровья в Алматы.

Как в южной столице реабилитируют пациентов с постковидным синдромом, и будут ли разрабатываться специальные протоколы лечения, слушайте в подкасте Sputnik Казахстан.