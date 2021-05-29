Нормализация веса: протест или послушание

Ведущий подкаста Илья Переседов спорит с гастроэнтерологом Аленой Поташевой о том, где же "точка входа" в похудение. Полезна ли позиция "в моем лишнем весе виноваты родители, которые закармливали в детстве"? И может ли посыл "протеста" быть долгосрочным? Дебаты, в ходе которых ведущие попытались выяснить - какой же подход на самом деле работает.
01:50 "Послушно следовать" или противопоставить себя обществу, врачам и тренерам: что работает
08:50 Устроить революцию внутри себя (доводы Ильи в защиту "протеста")
10:55 "Переложить ответственность за свой вес на бабушку" - пассивная позиция? (мнение Алены)
13:00 Похудение как бизнес-план: "резать косты" - изменить социальную среду?
15:10 Почему врач не лечит, а только дает возможность вылечиться
16:10 У тех, кого "уже прижало" - больше мотивации?
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