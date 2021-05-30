Дорогое жилье, три локдауна и много флирта: как живут во Франции?

Культовое французское кино — это только комедии, вроде "Такси", или до России просто не "доезжают" триллеры и драмы?
Франция занимает четвертое место в мире по числу заражений COVID-19. Сейчас в стране уже третий локдаун, и только с 3 мая ограничения начали поэтапно снимать. Те, кто не бывал во Франции до пандемии, знают страну по "Такси" и трогательным ромкомам. А какая эта страна сейчас? Что изменила пандемия и какие стереотипы о французах — ложь? Об этом в новом выпуске
"ЯсноПонятно" рассказывает блогер и автор книги "Франция изнутри" Анастасия Соколова-Буалле.
Слушайте подкасты РИА Новости.