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Дорогое жилье, три локдауна и много флирта: как живут во Франции

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Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа?

Радио
Дорогое жилье, три локдауна и много флирта: как живут во Франции?

Культовое французское кино — это только комедии, вроде "Такси", или до России просто не "доезжают" триллеры и драмы?

Франция занимает четвертое место в мире по числу заражений COVID-19. Сейчас в стране уже третий локдаун, и только с 3 мая ограничения начали поэтапно снимать. Те, кто не бывал во Франции до пандемии, знают страну по "Такси" и трогательным ромкомам. А какая эта страна сейчас? Что изменила пандемия и какие стереотипы о французах — ложь? Об этом в новом выпуске

"ЯсноПонятно" рассказывает блогер и автор книги "Франция изнутри" Анастасия Соколова-Буалле.

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