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"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер

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Снаружи - обычное двухэтажное здание, а внизу - гигантский бункер на глубине 18-ти этажного дома. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне?

Радио
"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер

Рассказываем про "Бункер-42" на Таганке: почему строители не догадывались, какой объект создают, как генералы незаметно спускались туда через станцию метро и бывал ли здесь Сталин.

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