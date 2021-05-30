"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер

Рассказываем про "Бункер-42" на Таганке: почему строители не догадывались, какой объект создают, как генералы незаметно спускались туда через станцию метро и бывал ли здесь Сталин.
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Снаружи - обычное двухэтажное здание, а внизу - гигантский бункер на глубине 18-ти этажного дома. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне?
Рассказываем про "Бункер-42" на Таганке: почему строители не догадывались, какой объект создают, как генералы незаметно спускались туда через станцию метро и бывал ли здесь Сталин.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Турист из России Владимир Ульянов пропал в горах Абхазии 12 мая, поиски мужчины силами поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии не дали результата.
Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
В законопроекте о коренных народах, подготовленном Владимиром Зеленским, фигурируют крымские татары, караимы и крымчаки, но русских в документе нет.
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