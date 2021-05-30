"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер

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Снаружи - обычное двухэтажное здание, а внизу - гигантский бункер на глубине 18-ти этажного дома. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне?