Дополнительное время: Карчаа об упорядочении спортивных нормативов в Абхазии

Заместитель Председателя Госкомитета по спорту Беслан Карчава в эфире радио Sputnik рассказал о работе по упорядочению спортивных нормативов Абхазии, которые в будущем будут зафиксированы в квалификационной книжке.

Радио Дополнительное время: Карчаа об упорядочении спортивных нормативов в Абхазии

Государственный комитет по делам молодежи и спорту разработал квалификационные нормативы тренеров, судей и специалистов в области спорта.

"Единая республиканская спортивная квалификация – присвоение званий, вплоть до юношеских разрядов, разработан в госкомитете с привлечением наших специалистов в области спорта. Все вместе мы месяцев шесть-семь над этим трудились, и разработали книжку, которая в июне месяце пойдет в тираж. Нормативы только для Абхазии, здесь не учитываются результаты российских соревнований, региональных и других стран. Не учитываются и международные соревнования, которые проходят в Абхазии.

По словам Карчаа, если спортсмен участвовал в Чемпионатах мира и Европы и выступал за другое государство, то это учитывается, если же спортсмен получает какую-то квалификацию в России, то автоматически он получает соответствующую квалификацию и в Абхазии.

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