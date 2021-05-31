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Иван Коновалов
© Foto / из личного архива Ивана Коновалова

Коновалов об успешных испытаниях С-500 в России: это еще не конечный продукт

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210531/1032528238/Konovalov-ob-uspeshnykh-ispytaniyakh-S-500-v-Rossii-eto-esche-ne-konechnyy-produkt-.html

Противовоздушная оборона (ПВО) Российской Федерации справедливо признается лучшей в мире, отметил военный эксперт Иван Коновалов.

Радио
Коновалов об успешных испытаниях С-500 в России: это еще не конечный продукт

Постановка на вооружение комплексов С-500 "Прометей" будет означать поступательное и последовательное развитие наших систем противовоздушной и противоракетной обороны, сказал в эфире радио Sputnik военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.

В России успешно завершаются испытания зенитных ракетных систем С-500, заявил президент Владимир Путин. Сложная ситуация в мире и потенциальные риски у российских границ требуют от Вооруженных сил высокой степени боевой готовности, подчеркнул глава государства.

"В принципе, ПВО и ПРО Российской Федерации справедливо признается лучшей в мире, поскольку это глубоко эшелонированная система, состоящая из комплексов различной дальности и различного назначения. Все это по дальности и мощности будет венчать комплекс С-500. Но надо помнить, что это не конечный продукт в развитии систем средней и большой дальности противовоздушной и противоракетной обороны. За комплексом С-500 последуют и другие комплексы – эта линейка очень перспективна", - отметил Коновалов.

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