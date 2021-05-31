Тужба об озеленении Сухума: без горожан не справиться

Общественный деятель, "главный садовод страны" Константин Тужба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как с помощью горожан можно вновь превратить Сухум в чистый и цветущий город.

Радио Тужба об озеленении Сухума: без горожан не справиться

7 июня в минисаде Тужба в Сухуме пройдет цветочная выставка "Сухум. Озеленение городской среды". Организатор этой выставки Константин Тужба, который всем известен своим уникальным садом. Сам себя он в шутку называет главным садоводом страны.

Как отметил Констанин Тужба, выставка преследует цель изменить отношение горожан к состоянию Сухума.

"Город потерял в какой-то мере свою привлекательность из-за того, что стало меньше растительности, меньше стало ухода. И мы предлагаем снова сделать город чистым и цветущим. Мы будем предлагать горожанам не раз в месяц выходить на субботник, а чтобы каждый горожанин сделал бы свой дом, свой участок, свой подъезд зоной своей ответственности. Без помощи горожан администрация Сухума не справится с этим. Городу нужна помощь. Что он может? Он же не будет красить твой забор и чистить сорняки перед твоим домом. Это все обязанность каждого человека. Выставка предполагает показ, как можно украсить свой дом, свой балкон, свои окна, территорию перед домом, призыв к людям, чтобы они это делали", - рассказал садовод.

Тужба привел в пример европейскую практику, согласно которой жители города обязаны приводить в порядок близлежащие территории. В случае невыполнения этого требования муниципальные органы накладывают штрафные санкции.

"В 50-е годы Сухум был зеленым, что видно по фотографиям. Но это тоже было при помощи горожан. Каждому горожанину выдавали рассаду под роспись… Сейчас люди стали меньше этому уделять внимание, потому что в стране произошли социальные потрясения. Развал страны, война, люди потеряли возможность нормально жить, потеряли доход. Людям стало не до этого. Но постепенно все это должно улучшаться и возрождаться. Стоять на месте мы не можем. Приезжает огромное количество отдыхающих. Надо, чтобы наш город преображался, чтобы он стал чистым. Вы этом нужна постоянная помощь населения", - отметил Тужба.

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