Такие обстоятельства: Смыр и Дбар о перспективах изменения закона об НДС

Как закон об НДС в Абхазии может измениться с 2022 года в случае принятия рассматриваемых поправок, что от этих поправок ждут предприниматели, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали депутат Натали Смыр и предприниматель Лили Дбар.

Радио Такие обстоятельства: Смыр и Дбар о перспективах изменения закона об НДС

Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассматривает изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС. Какие изменения в законе предполагают эти поправки, рассказала председатель комитета Натали Смыр. Своим мнением о том, насколько они нужны, поделилась предприниматель Лили Дбар.

Как уточнила Смыр, речь идет о налоге на товар, ввозимый на территорию республики.

"На данный момент радикальных изменений мы никаких не внесли. При обсуждении были разные варианты, включая возможность дифференцированной ставки. Потом мы с исполнительной властью все-таки нашли консенсус и пришли к тому, что оставляем ставку в размере 10 процентов. Мы пошли по пути приведения послабительных мер, то есть дать возможность беспроцентной отсрочки платежа на постоянной основе на три месяца. И это уже будет оговорено в законе. Я считаю, что от ввозного НДС должна быть освобождена определенная группа товаров, в частности, высокотехнологическое оборудование, аналоги которого мы не производим, а также продукты питания, лекарства. Также, может, это кому-то не понравится, но должны быть освобождены машины, запчасти – вещи, на которые очень высокая накрутка. Они сейчас не под НДС. Практика показала, что группа товаров, которая была выведена из-под НДС – это в основном лоббистские виды товаров", - сказала Натали Смыр.

Депутат считает, что было бы лучше уменьшить процентную ставку, платить мало, но всем. Но в этом году изменить процентную ставку НДС уже не удастся, так как бюджет страны уже принят.

"Бюджет принят с учетом той процентной ставки, которая у нас есть. Менять НДС в сторону уменьшения или увеличения в течение года невозможно. Это 2022 год. Наш комитет предлагает ввести налог с оборота. Это даст нам возможность уйти от НДС", - отметила Смыр.

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