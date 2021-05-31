Брутер: США следят за Меркель, потому что считают ее опасной

Радио Брутер: США следят за Меркель, потому что считают ее опасной

Датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел (ныне президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером, пишет РИА Новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

О сотрудничестве спецслужб Германии с американским Агентством национальной безопасности стало известно в 2015 году. Тогда выяснилось, что АНБ шпионило за некоторыми европейскими лидерами, в том числе прослушивало телефон Ангелы Меркель.

Об этом в эфире радио Sputnik напомнил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, с тех пор ничего не изменилось, слежка не прекращалась.

"США как бы делали вид, что извинялись. Немцы делали вид, что обиделись, но не сильно, потому что Америка – партнер. Подобная информация будет всплывать постоянно, потому что, на мой взгляд, эта слежка никогда не прекращалась. Сегодняшняя информация говорит о том, что эта тема для Вашингтона очень актуальна, и он будет следить за всеми европейскими руководителями, которых подозревают даже в частичной нелояльности по отношению к Соединенным Штатам. А таких в Европе достаточно много. Меркель и Штайнмайер – это чуть ли не главный интерес, не считая "полудиссидентов", таких как (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан. Меркель и Штайнмайер, по мнению США, не всегда ведут себя последовательно: то они за атлантическую солидарность, то за "Северный поток-2". Для США эти люди представляют определенную опасность. Поэтому за ними, думаю, и сейчас следят", – сказал Владимир Брутер.