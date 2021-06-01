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Ахба рассказала о погоде в Абхазии до середины июня

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Насколько погода первой половины июня в Абхазии будет отличаться от майской, когда ждать грозы и порывистого ветра, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба.

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Ахба рассказал о погоде в Абхазии до середины июня

По сообщению метеоролога, в первой половине июня погоду в Абхазии будет формировать как теплый циклон с юга, так и холодный антициклон с северо-запада, но большее влияние будет оказывать холодный антициклон.

"Поэтому в первой половине июня мы не наблюдаем резких изменений температуры в сторону повышения. Среднесуточная температура ожидается в пределах от 20 до 25 градусов. Ночью – 13-18 градусов. Температура морской воды от 18 до 20 градусов. В отдельные дни при подходе холодных атмосферных фронтов порывы ветра могут быть от 2 до 7 метров в секунду, а порой от 10 до 15 метров. 1 июня вечером и 2 июня ожидаем умеренные осадки, переходящие в ливневый дождь с грозой, местами возможен град. С 3 до 14 июня территория Абхазии будет во власти холодного северо-западного антициклона, резких изменений температуры в сторону повышения мы не видим", - сообщила Лариса Ахба.

Ахба уточнила, что среднесуточная температура для июня в Абхазии составляет 20-22 градуса.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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