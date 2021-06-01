16:24 01 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.24
  • EUR89.60
Поиск
Кан Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тания об отмене Хабибом поездки в Абхазию: двуличность политики грузинских властей

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/1c/1031531940.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210601/1032537387/Taniya-ob-otmene-Khabibom-poezdki-v-Abkhaziyu-dvulichnost-politiki-gruzinskikh-vlastey.html

Экс-заместитель министра иностранных дел Абхазии, руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания дал характеристику действиям грузинских властей, в результате которых Хабибу Нурмагомедову пришлось отказаться от гуманитарной поездки в Абхазию.

Радио
Тания об отмене Хабибом поездки в Абхазию: двуличность политики грузинских властей

Хабиба Нурмагомедова ждали с мастер-классом в Сухуме 1 июня, в Международный день защиты детей. Он планировал пообщаться с молодыми спортсменами и посмотреть показательные бои учеников клуба "Георгий Победоносец".  Однако приезд чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Абхазию отменился из-за санкционного давления со стороны США и Грузии.

Своим мнением о том, как противостоять подобным препятствиям со стороны Грузии, в эфире радио Sputnik рассказал экс-заместитель министра иностранных дел Абхазии, руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания. Ранее на своей страничке в социальных сетях Тания назвал действия грузинских властей гипокризией.

"Я так написал, имея в виду двуличность политики, проводимой грузинскими властями. Мы все прекрасно знаем, что это не первый случай, когда мероприятие, никоем образом не связанное с политикой, пресекается или отменяется с подачи Грузии. Неоднократно было, когда абхазские творческие коллективы, например, выезжают, предположим, в Турцию, и грузинские дипломаты моментально пишут ноту протеста с призывом к турецким властям отменить участие абхазкой делегации, абхазского детского творческого коллектива в том или ином фестивале. Я это назвал гипокризией, потому что, с одной стороны, грузинские власти заявляют, что нам необходимо примиряться, что мы братские народы и когда-то жили в одной семье, и к этому нужно стремиться. С другой стороны, они всячески ограничивают нас от международного общения, не позволяя нашим детям, да и не только детям, спокойно развиваться, путешествовать, всячески пресекая наши контакты на всех международных площадках, используя все административные ресурсы", - сказал Тания.

Подробности беседы слушайте в аудиофайле.

По информации Госкомспорта Абхазии, школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет спортсменов из Абхазии для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортсменов пройдет летом.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
День блондинок: белокурые красотки в кино
Размер имеет значение: в Абхазии стали выращивать микрозелень
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться