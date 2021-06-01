Тания об отмене Хабибом поездки в Абхазию: двуличность политики грузинских властей

Радио Тания об отмене Хабибом поездки в Абхазию: двуличность политики грузинских властей

Хабиба Нурмагомедова ждали с мастер-классом в Сухуме 1 июня, в Международный день защиты детей. Он планировал пообщаться с молодыми спортсменами и посмотреть показательные бои учеников клуба "Георгий Победоносец". Однако приезд чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Абхазию отменился из-за санкционного давления со стороны США и Грузии.

Своим мнением о том, как противостоять подобным препятствиям со стороны Грузии, в эфире радио Sputnik рассказал экс-заместитель министра иностранных дел Абхазии, руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания. Ранее на своей страничке в социальных сетях Тания назвал действия грузинских властей гипокризией.

"Я так написал, имея в виду двуличность политики, проводимой грузинскими властями. Мы все прекрасно знаем, что это не первый случай, когда мероприятие, никоем образом не связанное с политикой, пресекается или отменяется с подачи Грузии. Неоднократно было, когда абхазские творческие коллективы, например, выезжают, предположим, в Турцию, и грузинские дипломаты моментально пишут ноту протеста с призывом к турецким властям отменить участие абхазкой делегации, абхазского детского творческого коллектива в том или ином фестивале. Я это назвал гипокризией, потому что, с одной стороны, грузинские власти заявляют, что нам необходимо примиряться, что мы братские народы и когда-то жили в одной семье, и к этому нужно стремиться. С другой стороны, они всячески ограничивают нас от международного общения, не позволяя нашим детям, да и не только детям, спокойно развиваться, путешествовать, всячески пресекая наши контакты на всех международных площадках, используя все административные ресурсы", - сказал Тания.

Подробности беседы слушайте в аудиофайле.

По информации Госкомспорта Абхазии, школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет спортсменов из Абхазии для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортсменов пройдет летом.