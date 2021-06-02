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Такие обстоятельства: Мушба и Гумба об обеспечении туротрасли Абхазии трудовыми ресурсами

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210602/1032543129/Takie-obstoyatelstva-Mushba-i-Gumba-ob-obespechenii-turotrasli-Abkhazii-trudovymi-resursami.html

Насколько проблема нехватки трудовых ресурсов актуальна для Абхазии, своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделились директор Абхазского многоотраслевого колледжа Джумбер Мушба и председатель общественной организации "Деловые женщины Абхазии" Юлия Гумба.

Радио
Такие обстоятельства: Мушба и Гумба об обеспечении трудовыми ресурсами туротрасль Абхазии

В колледж поступают заявки от различных заведений общественного питания, но всех обеспечить кадрами не получается, сказал Мушба в беседе на радио.  

"Мы в год принимаем около ста абитуриентов. В этом году мы выпускаем 85 человек – поваров и кондитеров. К нам уже поступают заявки, что требуются повара, кондитеры, официанты. Мы стараемся решить вопрос с кадрами, но всю республику обеспечить наш колледж не может. У нас помещение не позволяет обучать большее количество желающих. В здании всего восемь аудиторий. После выпускных экзаменов все наши студенты находят работу, они все трудоустроены", - отметил Мушба.  

По мнению председателя общественной организации "Деловые женщины Абхазии" Юлии Гумба, с помощью грамотных работников в туротрасли можно привлечь большее количество туристов.  

"Кадры нужно готовить постоянно. Без специалистов, без подготовки и переподготовки работающих в сфере туризма невозможно будет развивать туризм. Наши учебные заведения готовят специалистов, но этого недостаточно. Нужны колледжи, которые готовили бы специалистов для туризма", - отметила Гумба.   

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле. 

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