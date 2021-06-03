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Роман Дбар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дбар рассказал, как оползень на Ауадхаре отразился на озере Рица

Радио
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210603/1032547986/Dbar-rasskazal-kak-opolzen-na-Auadkhare-otrazilsya-na-ozere-Ritsa---.html

О ситуации с оползнем на территории Рицинского национального реликтового парка и влиянии его на озеро Рица в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

Радио
Дбар рассказал, как оползень на Ауадхаре отразился на озере Рица

Подобные явления в этом месте не наблюдались уже очень давно, отметил Дбар в беседе на радио. С учетом того, что оползень захватил вековые деревья, по меньшей мере около двухсот лет на этом месте ничего не происходило, сказал эколог.

"Оползень своим нижним участком сошел в речку Ауадхара. К счастью, этот язык оказался не очень мощный, и он не смог перегородить реку, но он спустился в нее и река, конечно, размывает глинистые осадочные породы, которые входят в тело оползня. Естественно, что это приводит к взмучиванию реки, а она впадает в реку Лашпса, затем далее река Лашпса впадает в озеро Рица и это, кончено, может представлять собой достаточно серьезную проблему. Посетители национального парка приезжают туда полюбоваться красотами и видами озера Рица, которая характеризуется кристально чистой голубой водой, и естественно, что мутные потоки, которые будут туда влекомы, они изменят эстетику и некоторое восприятие от озера", - сказал Дбар.

Эколог также рассказал, как ситуация с оползнем может повлиять на экосистему озера.

 

   

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