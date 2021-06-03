Турбаза: Черкезия о возможностях развития яхтинга в Абхазии

Абхазский судостроитель Леонид Черкезия в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, как можно развить морской отдых в республике, в частности яхтинг. Рассказал, какие есть для этого возможности, в какие это упирается проблемы и каковы перспективы направления.

Радио Турбаза: Черкезия о возможностях развития яхтинга в Абхазии

В Абхазии исключительные возможности для развития яхтинга, но отсутствие соответствующей инфраструктуры тормозит это дело, сказал Черкезия в беседе на радио.

"Наши условия очень подходят для развития яхтинга. В российских городах, где дети занимаются парусным спортом, всю зиму они практически сидят дома и не тренируются. Я попытался запустить пилотный проект в начале марта, как раз у детей были каникулы, ко мне приезжала команда из Питера. Дети тренировались на самых мелких лодках и уехали довольными. Они собираются продолжать это дело. У нас есть возможности для развития яхтинга, но отсутствие инфраструктуры тормозит дело", - сказал Черкезия.

Судостроитель рассказал, что в Абхазию к тому же приезжают любители дайвинга, подводной рыбалки, но в силу отсутствия инфраструктуры, которая позволяет спустить лодку на воду, и это направление не развито.

"Яхтинг - огромное туристическое направление. По статистике, яхта, которая входит в порт на отдых с экипажем, оставляет за неделю стоянки до 10 000 долларов. Это мировая статистика. У нас же ни одной стоянки для яхт нет. Сегодня машин стало много, люди также хотят моторные лодки, хотят яхты, я лично знаю многих, кто хочет приобрести, но все упирается в хранении и спуска на воду. Нужен специальный яхтенный порт, где яхты, всю жизнь будут проводить на воде, либо надо строить слип. Очень тяжело по галечному пляжу спустить лодку на воду, вы даже не представляете. То есть некоторые приобретают, потом оставляют это дело, и лодки у них гниют в воде", - рассказал Черкезия.

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