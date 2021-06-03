Политолог о встрече Путина и Байдена: будут расставлены вехи на развитие отношений

Политолог, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский рассказал о том, какие вопросы, на его взгляд, будут лежать в основе обсуждения во время встречи президентов России и США.

Радио Политолог о встречи Путина и Байдена в Женеве: вряд ли оба лидера захотят припираловку

Все мировые СМИ в эти дни так или иначе обращаются к вопросам, связанным с предстоящей 16 июня в Женеве встречей президентов США и России, Владимира Путина и Джо Байдена. Анонсируется, что главы государств обсудят ситуацию в российско-американских отношениях и актуальные вопросы мировой политики.

Политический эксперт Александр Сосновский отметил, что лидеры России и США будут обсуждать глобальные вопросы международной политики.

"Скорее всего, речь пойдет о крупных, основополагающих решениях, связанных с разоружением, более безопасным миром и, возможно, "делением территорий" между Россией, США, Китаем и Евросоюзом", ― сказал политолог.

Сосновский полагает, что по итогам переговоров в "зону ответственности" РФ могут попасть государства из числа бывших республик СССР. В их числе он назвал и Беларусь, и Украину, и республики Средней Азии.

"Такие страны понимают, что им комфортно находиться в данной зоне, и не стоит рассматривать это как "союз по принуждению". Я отношу к ним Беларусь и, несомненно, Украину, но не ту, в которой сейчас у власти стоят те, кто пришел к ней в результате путча... Я, несомненно, отношу сюда и страны, которые когда-то находились в подбрюшье СССР — это среднеазиатский регион, он тоже должен быть заинтересован найти себя между Россией и Китаем", ― объяснил Сосновский.

Кроме того, по мнению политолога, в числе первоочередных тем Байден и Путин обсудят три глобальных вопроса: Арктика, Ближний Восток и Африка.

Тема Арктики, скорее всего, будет рассмотрена с точки зрения ее немилитаризации, Африка - с точки зрения усиления там влияния Китая. А вот вопрос Ближнего Востока, считает Сосновский, будет обсуждаться применительно к роли Турции в этом регионе.