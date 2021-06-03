Комаровский: мир закончит все с COVID тогда, когда будет защищены главные переносчики

Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главных профилактических мерах в борьбе с COVID и о том, когда мир поставит точку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Радио Комаровский: мир закончит все с COVID тогда, когда будет защищены главные переносчики

На данный момент известно главное ― расставлены точки над i в отношении эпидемиологии вируса, заявил медик на своем Youtube-канале.

"Вирус передается с потоками воздуха, переносится на большие расстояния ― сотни метров, попадая в вентиляционные системы или может переноситься из одной комнаты в другую", - сказал Комаровский.

По мнению педиатра, главное в профилактике на сегодня не маски, хотя они нужны, и не перчатки, а именно активная вентиляция помещений и активное общение на свежем воздухе.

"Именно потому коронавирус пошел сейчас у нас на спад, потому что теплеет и пооткрывали окна", ― объяснил врач.

По мнению специалиста, основные усилия, в том числе и на государственном уровне, сейчас должны быть направлены на подготовку специалистов по вентиляционным системам, модернизацию школ, детских учреждений и офисов, чтобы там была мощная приточная вытяжная вентиляция. Кроме того, везде, где только можно, необходима установка датчиков углекислого газа, которые показывают, нормальная ли в помещении вентиляция.

"Когда рыба перестает клевать, это не значит, что она отступила, она просто сейчас спит, так и коронавирус - он никуда не отступает, он просто ждет удобной ситуации. Он придет, как только мы закроем окна, это будет в октябре месяце", ― сделал прогноз врач", - отметил Комаровский.

Чтобы можно было говорить о завершении пандемии, нужно вакцинировать минимум 70% населения, и отдельной категорией в кампании по вакцинации должны стать дети, убежден специалист.

"По большому счету, мир закончит все с коронавирусом и поставит точку тогда, когда будет защищена главная категория людей, которая является переносчиком инфекции, а это дети. Именно дети приносят и заражают бабушек", - рассказал Комаровский.

При этом на данный момент для вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет в мире разрешены только два препарата Pfizer и Moderna, " до 12 лет пока нигде никого не прививают, исследования продолжается, хотя недавний опрос в Германии говорит, что 50% взрослых жителей хотят прививать своих детей от коронавируса независимо от возраста", добавил врач.