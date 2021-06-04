Такие обстоятельства: Джинджолия и Цимцба о жилищном фонде Абхазии

О состоянии жилищного фонда Абхазии, о том, как его упорядочить, что для этого нужно, в эфире радио Sputnik рассказали депутат Парламента республики Алхас Джинджолия и начальник Госуправления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Абхазии Дмитрий Цимцба.

Радио Такие обстоятельства: Джинджолия и Цимцба о жилищном фонде Абхазии

Точных данных о количестве бесхозных квартир и квартир, находящихся в муниципальной и частной собственности, нет, потому что не учитывают и не собирают сведения, решать вопросы социального жилья некому и нечем, сказал Джинджолия в беседе на радио.

"Есть первичное жилье, которое строит государство или частная компания. Предоставляют новостройки. Есть вторичное. Не решать вопросы совсем не получается, потому как у людей проблемы социальные настолько остры, что сидеть и ждать, когда это решится, никто не может себе позволить. За эти годы люди сами решали свои проблемы так или иначе. От безысходности придумали программу, государство оплатило, и 50 семей получили жилье. Люди были доведены до отчаяния, начались массовые захваты жилья, и с помощью этой программы появился свет в конце тоннеля. Сейчас споткнулись о ковидный год, на это тратить деньги мы никак не могли. В этом году, буквально на днях, было обсуждение. Программа возобновляет свою работу. Но за это время шел прием заявлений, около 500 претендентов на получение жилья", - сказал Джинджолия.

Начальник Госуправления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Абхазии Дмитрий Цимцба поделился своим мнением о том, как решить проблему с теми, кто много лет занимает жилье и не несет никаких обязательств по содержанию квартир.

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