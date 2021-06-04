Политолог: в усилении обороны главным для России становится западное направление

Радио Политолог об усилении обороны России: главным становится западное направление

Россия переформатирует Западный военный округ с учетом угрозы НАТО и США у границ Союзного государства, заявил политолог Иван Коновалов в беседе на радио Sputnik.

В частности, он сообщил, что в течение долгого времени западное направление в России считалось достаточно безопасным, и основное внимание Министерство обороны и Вооруженные силы РФ уделяли южному и дальневосточному направлениям. Однако сейчас, учитывая действия США и НАТО у российских границ, ситуация кардинально изменилась, и теперь западное направление является главным.

Коновалов уверен, что переосмысление, переформатирование Западного военного округа и создание военных частей для усиления этого направления соответствует возникшей на западных границах ситуации.

По его словам, вновь создаваемые в Российской армии части и соединения ― разного рода, в том числе ударные, нужны для того, чтобы повысить безопасность границ Союзного государства.

"Я бы отметил, что это переформатирование армии происходит давно. Новые соединения были созданы в последние пять-семь лет, и другие части и соединения также будут сформированы, это входит в план строительства Вооруженных сил. На их формирование может потребоваться достаточное количество времени, и все будет зависеть от того, насколько крупными должны быть новые соединения и части. Понятно, что дивизия потребует достаточно большого времени, чтобы создать инфраструктуру, развернуть систему управления, технику, личный состав", - пояснил эксперт.

Но если учитывать, что в последние годы строительство Вооруженных сил идет быстрыми темпами, сама система наработана, если раньше требовалось больше времени, то сейчас, считает Коновалов, все это сделают достаточно быстро.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии министерства заявил, что Россия в ответ на действия стран НАТО во главе с США намерена сформировать в Западном военном округе около 20 соединений и воинских частей. Он пояснил, что на этом направлении растет военная угроза: наращиваются интенсивность полетов стратегической авиации и присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также растет число учений.