Педиатр Абухба рассказала про вакцинацию детей от коронавируса и других инфекций

Главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказала, почему детей пока не прививают от коронавируса, как это будет происходить в будущем и как пандемия сказалась на общей кампании по вакцинации.

Радио Педиатр Абухба рассказала про вакцинацию детей от коронавируса и других инфекций

В настоящее время в Абхазии активно проводится вакцинация взрослого населения от коронавируса. Прививают ли от COVID-19 детей, какие плановые прививки сейчас проводятся, к каким навыкам надо приучать ребенка, чтобы обезопасить его от заражения в период пандемии, рассказала главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

"Вакцина от коронавируса для детей находится в разработке. Сейчас прививается взрослое население, начиная с 18-летнего возраста. Детская вакцина будет в виде капель в нос. Это очень удобная форма. Мы возлагаем очень большие надежды на эту вакцину. Коронавирусная инфекция, к счастью, переносится детьми легко. Но у нас было несколько случаев с осложнениями. Особенно в старшей возрастной группе. Поэтому нельзя легкомысленно относиться к этой инфекции даже в детском возрасте", - отметила врач.

Ада Абухба сообщила, что тенденцией последних недель стало уменьшение количества ковид-контактных и ПЦР-положительных детей. Но, как заметила педиатр, ковидный кабинет при поликлинике продолжает работу, и ежедневно туда обращаются до восьми детей. Для профилактики заболевания взрослому населению необходимо вакцинироваться, тем самым оберечь себя и окружающих детей.

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