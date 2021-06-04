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Ада Абухба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Педиатр Абухба рассказала про вакцинацию детей от коронавируса и других инфекций

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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (56)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210604/1032555816/Pediatr-Abukhba-rasskazala-pro-vaktsinatsiyu-detey-ot-koronavirusa-i-drugikh-infektsiy.html

Главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказала, почему детей пока не прививают от коронавируса, как это будет происходить в будущем и как пандемия сказалась на общей кампании по вакцинации.

Радио
Педиатр Абухба рассказала про вакцинацию детей от коронавируса и других инфекций

В настоящее время в Абхазии активно проводится вакцинация взрослого населения от коронавируса. Прививают ли от COVID-19 детей, какие плановые прививки сейчас проводятся, к каким навыкам надо приучать ребенка, чтобы обезопасить его от заражения в период пандемии, рассказала главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.   

"Вакцина от коронавируса для детей находится в разработке. Сейчас прививается взрослое население, начиная с 18-летнего возраста. Детская вакцина будет в виде капель в нос. Это очень удобная форма. Мы возлагаем очень большие надежды на эту вакцину. Коронавирусная инфекция, к счастью, переносится детьми легко. Но у нас было несколько случаев с осложнениями. Особенно в старшей возрастной группе. Поэтому нельзя легкомысленно относиться к этой инфекции даже в детском возрасте", - отметила врач.

Ада Абухба сообщила, что тенденцией последних недель стало уменьшение количества ковид-контактных и ПЦР-положительных детей. Но, как заметила педиатр, ковидный кабинет при поликлинике продолжает работу, и ежедневно туда обращаются до восьми детей. Для профилактики заболевания взрослому населению необходимо вакцинироваться, тем самым оберечь себя и окружающих детей.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (56)

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