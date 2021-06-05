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"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок

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“Сегодня съел бургер, но завтра - перехожу на грудку с брокколи”: можно ли менять рацион резко и кардинально? Взвешиваться каждый день, не есть после 18-ти часов и исключать жиры: почему это - распространенные ошибки? И зачем нужны “чит-милы”?

Радио
"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок

Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое).

Существует ли “псевдо ПП”? Какие есть лайфхаки, чтобы изменить свой рацион (и нужно ли записывать все, что съел)? Обсуждаем с нутрициологом, фитнес-экспертом, телеведущей и специалистом по ЛФК Ариной Скоромной.

Партнер сегодняшнего эпизода – препарат Необутин. Необутин помогает при боли, спазмах и дискомфорте в области живота, спасает от ощущения вздутия и нарушения стула. Имеются противопоказания, перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

02:40 С чего начать переход на правильное питание (и есть ли универсальные правила)
05:20 Почему не стоит покупать продукты со слишком длинным составом
06:30 “Маркировки “эко” и “фитнес” могут ставить все, кому не лень”
12:00 Влияет ли правильное питание на продолжительность жизни
14:50 Чит-мил и чит-дей: нужны ли такие “загрузки” (или это стресс для организма)
18:18 Стоит ли пить витамины
20:13 Главные ошибки при переходе на правильное питание
21:05 Советы: что делать, чтобы изменить питание
22:33 Сколько еды нужно есть?

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