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"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды

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Можно ли распознать признаки аквафобии у близкого человека и разобраться в их причинах? Как победить аквафобию в детском (и взрослом) возрасте или это навсегда?

Радио
"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды

У многих людей в той или иной форме есть признаки аквафобии – иррациональной боязни воды. От сильной тревоги во время купания в больших водоемах до волнения перед банальным принятием ванны.

Вместе с экспертами – тренером по плаванию, к.м.с, спортсменкой, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участницей соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительницей заплыва через пролив Босфор Людмилой Поповой, психологом, преподавателем, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и героиней Александрой, страдающей аквафобией, копаемся в причинах и разбираем методики.

02:30 Почему люди боятся воды?
06:30 Первое негативное воспоминание, связанное с водой
08:50 Когнитивные искажения, касающиеся воды
11:45 Охранительное поведение
14:25 Чего действительно нужно бояться на открытой воде?
20:00 Помогает ли бассейн научиться плавать в открытой воде?
22:10 Как бороться с паникой во время плавания?
26:00 Как близкие могут помочь человеку освободиться от аквафобии?
32:20 Есть ли возраст до которого можно научиться плавать?

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