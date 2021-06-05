"Мы выбираем карьеру вместо себя": что такое профессиональное выгорание?

Что такое выгорание и чем оно отличается от депрессии? Возможно ли распознать выгорание самостоятельно и что с ним делать? Всегда ли стресс вреден? Как быть, если каждая новая работа вызывает только негативные эмоции?

Радио "Мы выбираем карьеру вместо себя": что такое профессиональное выгорание?

Как изоляция повлияла на работоспособность людей и почему удаленная работа изматывает сильнее, чем офис?

Коронавирусная пандемия как сократила количество рабочих мест, так и увеличила нагрузку на удаленных работников. У вторых день стал ненормированным, границы между профессиональным и личным стерлись, а задач стало в разы больше.

Многие столкнулись с выгоранием — эмоциональной пустотой, когда работа становится безразличной. В новом выпуске "ЯсноПонятно" мы поговорили о выгорании с Гоар Давтян — лектором ВШЭ, тьютором Йельского университета по эмоциональному интеллекту и автором книги "Точка баланса. Как победить выгорание и стать счастливым".

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