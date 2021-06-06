Мясников рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после прививки

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников подтвердил, что человек может заболеть в течение 2 месяцев после прививки от СOVID, но резко высказался в адрес антипрививочников, пытающихся сорвать вакцинацию.

Радио Мясников рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после прививки

Острую тему медик прокомментировал на Youtube-канале Соловьев.Live. В частности, он ответил на вопрос, почему граждан активно призывают к вакцинации сейчас, пока нет так называемой третьей волны коронавируса.

"Мы понимаем, что чудес не бывает, и рано или поздно, но осенью она (новая волна коронавируса) точно придет. Все придет – и грипп придет, и COVID придет, как любые ОРЗ. Коронавирус уже вписался в этот сонм паскудных респираторных вирусов, и он в нем живет", ― сказал Мясников.

От сделанной прививки вы получаете защиту только через два месяца, напомнил медик. Первая доза вакцины, затем через три недели или месяц вторая, и только спустя две-три, а то и четыре недели появляются защитные антитела.

"Если вы сегодня привились, значит, у вас антитела появятся где-то в августе, если вы за этот период заболеете и будете реветь, что этот факт перечеркивает вакцинацию и ваша вакцина плохая, это просто от небольшого ума", ― высказался Мясников.

Медик напомнил: если вы начинаете принимать любое лекарство, ему нужно время ―несколько дней или даже недель, чтобы начать действовать, с любой вакциной – точно так же.

"Вы сделали прививку, это не значит, что вы в первый месяц не заболеете. От чего бы то ни было. Требуется время. В нашем случае от первой вакцины два месяца. И тут нет никаких противоречий. Второе – ни одна вакцина не является на 100% эффективной. Мы про нашу вакцину, американцы про свою, пишем: в эксперименте показывает до 90% эффективности, в широком применении чуть меньше ― от 70 до 90%. Возьмем 90, это значит, что из 100 человек 10 заболеют. Это не стопроцентная защита", ― пояснил врач.

Даже если вы несчастным образом попали в эти 10%, все равно какой-то уровень защиты от коронавируса у вас есть, убежден Мясников. "Враг, может, эту слабенькую защиту пробьет, но он не достанет до тылов, не достанет до жизненно важных органов", добавил он.

О гриппе, кстати, известно то же самое, напомнил медик. Вакцина от гриппа эффективна на 60%, бывают года, когда всего на 30%. Люди могут заболеть гриппом после прививки, но течение болезни намного менее тяжелое, напомнил врач.

"Поэтому да, вы можете заболеть, если вы столкнулись с вирусом в первые два месяца от первой вакцины, и да, вам может не повезти, вы можете попасть в эти 10-15-20%", ― сказал Мясников.

Если вы онкологический больной, на вас вакцина будет действовать не на 90%, у вас иммунная ответ ослаблен. Если у вас хроническая почечная или печеночная недостаточность, у вас также не будет такого иммунного ответа, как у молодого здорового пациента, предупредил врач.

"Но поймите, вы тяжело больной человек, вам 50% ― это за счастье, потому что вы-то не переживете коронавирус. Другие почихают, покашляют и не заметят, вы-то не переживете, вам эти 50% жизненно необходимы, они вам, скорее всего, спасут жизнь", — резюмировал врач.