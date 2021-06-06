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"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь

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Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Радио
"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь

Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает, что и сами дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере, но звонит и просит его забрать. Как понять какие страхи ложные, а в каких действительно есть опасность? Как в первый раз отправить ребенка одного в лагерь?

О страхе отправить ребенка в детский лагерь говорим с экспертами – клиническим психологом, психотерапевтом, психиатром Анастасией Афанасьевой и заместителем генерального директора "МОСГОРТУР" Юлией Силенко.

01:45 Зачем вообще ребенку лагерь?

03:50 Чего боятся родители, которые отправляют детей в лагерь?

08:05 Чего мы на самом деле боимся, думая о детском лагере? Как справиться с этим страхом?

10:20 Как родители могут отравить отдых ребенка

15:20 Как постепенно приучать ребёнка к лагерям

16:40 Что делать, если ребенок просит его забрать

18:10 Отправляя ребенка на отдых вы выбираете за какую команду будете играть – организаторов или ребенка

21:20 Что сказать ребенку, чтобы его успокоить?

26:10 Когда лучше забрать ребенка

30:30 Боязнь дурного влияния других детей

Слушайте подкасты РИА Новости.

 

 

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