Адлейба о феномене Пушкина: нужно понимать, в какой атмосфере он родился и рос

Радио Адлейба о феномене Пушкина: нужно понимать, в какой атмосфере он родился и рос

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка. В этот день 1799 года в Москве родился Алексанр Сергеевич Пушкин.

О феномене великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка в эфире радио Sputnik рассказала учитель литературы сухумской средней школы №14 Ирина Адлейба.

О Пушкине, о его прекрасном стиле, о его настроении надо говорить, начиная с того, как началась его жизнь. Мы знаем, что он родился в Москве в семье интеллигентных людей.

"Не понимая того, в какой атмосфере родился, учился и рос Пушкин, мы ничего не можем сказать о его феномене. И вот эта квинтэссенция того, что он получал от родителей, того, что он получал от естественной среды его детства, все это вместе, когда кипело, проникало, в итоге и дало такого замечательного поэта и писателя, которым является Пушкин. Читая разное о Пушкине, мы представляем, как проходило его детство – с одной стороны, эти прекрасные наряды, ароматы, танцы, поездки на дачи, парки, гуляния, постоянный флирт, который летал в воздухе, обожание, превозношение личности женщины... дама, муза – все эти слова, великолепный лицей, в котором он учился, где он приобрел то самое братство, которым очень гордился. Когда ты хочешь научить, кто такой Пушкин, надо научить тому, что такое эпоха Пушкина… Пушкин сопровождает нас по жизни постоянно", - рассказала Адлейба.

Подробности слушайте в аудиофайле.