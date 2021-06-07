Кляус рассказал, в чем ценность фольклора для общества

О связях между фольклористами Абхазии и России, об атмосфере, в которой проходили научные чтения памяти Гацака в Сухуме, в эфире радио Sputnik рассказал доктор филологических наук, заведующий отделом фольклора института мировой литературы РАН Владимир Кляус.

Радио Кляус рассказал, в чем ценность фольклора для общества

В Сухуме на площадке Академии наук Абхазии прошли вторые Международные научные чтения памяти выдающегося фольклориста Виктора Гацака "Традиции во времени".

"В силу известных обстоятельств мы не могли выезжать как минимум полтора года. Это практически для меня и для всех моих коллег, кто приехал в Сухум из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владикавказа, Новосибирска, первая возможность лично принять участие в конференции. В условиях, которые нам создала пандемия, все конференции проходили онлайн, а это лишает возможности ощущать человека, который рядом с тобой, интересуется тем же, занимается тем же. Поездка в Сухум, она бесценна", - отметил Кляус.

Ученый рассказал, как тесно поддерживают связь фольклористы Абхазии и России, что объединяет их всех, и в чем ценность фольклора для всего общества.

"Фольклор интересен сам по себе, потому как каждый из нас является носителем фольклорных традиций. Ценность традиционной культуры, фольклора, познается с возрастом. В кризисные моменты жизни человек и сообщество обращается именно к традиционным формам, поэтому это ценность не только научная, но и общественная", - подчеркнула фольклорист.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.