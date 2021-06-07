Вассерман рассказал, почему доллар ждет скорый обвал

Радио Вассерман рассказал, почему Россия и другие страны выходят из доллара

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил накануне о существенном изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Доля доллара в нем сокращена с 35% до 0%, доля фунта стерлингов - с 10% до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены с 35% до 40% и с 15% до 30% соответственно, а доля японской иены сохранена на прежнем уровне 5%.

Исключение доллара из валют ФНБ - это попытка обезопасить резервы от различных политических последствий, пояснил глава российского Минфина, "уверенность в этой валюте у нас падает, и, естественно, мы стараемся хранить свои ресурсы, резервы в надежных активах", - заявил Силуанов.

"Это процесс необходимый, дело в том, что доллар, как и любая валюта, обеспечена в конечном счете теми товарами, что можно за нее купить, не конвертируя ее в иные платежные средства. Доллар обеспечен всеми товарами, обращающимися в международной торговле и оплачиваемыми в долларах, поэтому долгое время доллары печатались в количествах, соответствующих потребностям мирового рынка, да еще и с запасом", ― сказал Вассерман в эфире радио Sputnik Беларусь.

Сейчас новая администрация США планирует такие расходы, что весь мировой рынок будет не в состоянии переварить эти доллары, предупреждает эксперт. "Доллар начнет обесцениваться таким темпом, который несовместим с устойчивостью торговли, и специалисты ожидают скорого обвала доллара вообще, поэтому РФ и выходит, и не только она, но и другие страны сейчас активно выходят из доллара", говорит Вассерман.

Решение российского Минфина об исключении доллара из структуры ФНБ эксперт считает "вполне разумным и полезным". В перспективе, когда доля доллара во всем мировом валютном запасе упадет ниже половины или когда количество долларов во всей мировой торговле упадет меньше половины, обвал американской валюты совершенно неизбежен. Начиная с этого момента, он гарантирован, отмечает аналитик.

"Можно ожидать, что обвал стучится еще до того, как Байден окончательно перейдет жить к Альцгеймеру", ― отмечает Вассерман.

Вассерман также объясняет, почему некоторые российские финансисты пока не советуют россиянам избавляться от долларов, несмотря на решение, принятое российским минфином.

"Если кто-то советует держать доллары в условиях, когда от них избавляются организации, располагающие очень серьезным штатом аналитиков, то наверное, что-то не в порядке не в этих организациях. Да, какое-то количество долларов имеет смысл держать, но в основном, на текущие расходы. Если вам предстоит скоро ехать в страны, где не очень в ходу рубли или евро, имеет смысл запастись долларами на такую поездку. Но не более, на мой взгляд", ― говорит Вассерман.

Решение Минфина России снизить до нуля долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) укрепит финансово-экономический суверенитет России, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Уход нашей страны от долларовой зависимости - это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России", - отметил Володин.